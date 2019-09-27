讚男友「王子」又瘦皮膚又好 鄧麗欣：在他身旁好大壓力 (13:52)

鄧麗欣（Stephy）繼早前出席紐約時裝周後，近日獲邀亮相巴黎時裝周，此行對Stephy來說別具意義，她以香港區唯一藝人身分，跟全球逾200位時尚名人，應邀參加國際名模姬摩絲（Kate Moss）的派對，難怪Stephy興奮稱：「一直很期待見Kate Moss，覺得她好型，可以目睹國際名模風采，好難得。見到她真人後，跟想像中沒有太大分別，覺得她好有氣質﹑好吸引，只是遺憾未能合照！」

Stephy月初出席紐約時裝周，出發前刻意喼弗，務求以最佳狀態示人，未知今次見姬摩絲前，可有「重施故技」？她表示：「最近好多人說我瘦了好多，自己不是太覺，今次沒刻意減肥，覺得身形OK。（最滿意哪地方？）塊面，現在不會有Baby Fat，其實最緊要都是塊面，大家第一眼望塊面。」

未知男友「王子」邱勝翊可會叫她增肥？Stephy聞言甜絲絲表示：「不會啦，我在他身旁好大壓力，他又瘦、皮膚又好。我反而叫他增肥，經常叫他吃東西，不過他天生不愛吃東西，現在算是被我感染，吃多了！」

不過，Stephy自爆初出道時，曾因為Baby Fat身形而感到挫敗，她說：「初初出道做Model時，覺得上鏡塊面好肥、腰、身全部都不滿意，於是進行地獄式減肥，跟Sammi（鄭秀文）飲食餐單去減，後來發覺個人會好累及不開心，最終放棄了。」

（即時娛樂）