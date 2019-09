陳家樂和陳瀅早前爆出「雙陳戀」,他們被爆同居,不過家樂和陳瀅雙雙否認戀情,而緋聞多多的陳瀅近日又有疑似新歡,她在社交網上載一張吻賀男生的相,二人態度親暱,原來該名男生叫Howie,身形高大,笑容可掬,跟陳瀅甚合襯,湊巧Howie生日,陳瀅祝他生日快樂,更叫對方做老公,男生亦稱呼陳瀅做「老婆」。

事實上,Howie跟圈中人甚熟絡,除了陳瀅外,還曾跟余德丞和羅天宇等合照,而Howie和陳瀅今年5月時出席友人婚禮時,陳瀅攬實對方條腰,二人還打情罵俏,Howie當時留言說:"the most picture perfect wedding for the most picture perfect couple",而陳瀅亦留言回覆對方:"most perfect couple meaning me & u ?",陳瀅接受傳媒訪問時強調,跟對方只是好朋友關係。

(即時娛樂)