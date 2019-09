【最怕野蠻人】梁芷珊遭中學大師姐踢出WhatsApp群組 (16:22)

next

反修例運動持續,梁芷珊多次在社交平台撰文,又為《唯獨你是不可取替》譜上新詞,變為強調與抗爭者不割席的新曲《全人類覺醒》。梁芷珊拒跟抗爭者割席,卻在未被知會的情況下遭中學師姐踢出WhatsApp群組。

梁芷珊日前在facebook上載WhatsApp截圖,內容有她不會是群組成員的通知,以及「全香港所有人的十一大訴求」的訊息。她留言表示︰「早前,我嘅母校師姐removed我from a WhatsApp group。當年我有參加舊生基金會成立,所以我一直喺舊生會基金會Council members嘅WhatsApp group裏面,呢度有好多師姐,有啲師妹,仲有校長。最近,大師姐常有些新聞發給大家看,又有訊息想大家廣傳,沒多久,我在沒有被知會的情況下被移除。原因不明,但其實我完全明。我此刻想說的只是:『師妹們加油』!#goodnight #名校 #被割系列」

梁芷珊今日又在facebook留言表示最怕「野蠻民族」,她說︰「做人已經好煩,日日發生咁多野咁多嘢已經好亂。我其實唔怕傻人蠢人新人舊人年青人中年人老年人香港人中國人外國人,但我真係最怕野蠻人,指鹿為馬,顛倒是非,走火入魔,聲大夾惡,答非所問,帶你遊花園,仲要迫你跟住佢行。社會上、生活上、工作上,實在太多呢啲人😡。以上泛指野蠻民族,最叻添煩添亂。唔使問我講緊邊個,你覺得係邊個就係邊個,including but not limited to 所有野蠻民族la😊」

(即時娛樂)