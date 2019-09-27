【再結片緣】謝賢擔正演新戲男主角 跟老拍檔馮寶寶鬥戲 (16:05)

由林家棟監製﹑新導演高子彬執導，謝賢（四哥）﹑馮寶寶和林雪演出的黑色喜劇《殺出個黃昏》終於開拍，而有份演出該戲的賈曉晨﹑顏子菲﹑李璨琛﹑顧定軒和何雁詩等，日前在油麻地一間懷舊歌廳取景拍攝，吸引途人圍觀。

今次主題圍繞四哥周旋於馮寶寶、林雪兩個摯友之間，三人尋找存在價值。四哥近年演出多以客串為主，今次再次披甲上陣，以男主角身分奉獻給《殺》片，他大讚電影選角非常出色：「拍戲就多，同咁多𡃁仔拍都係第一次，家棟又話要我變，又唔畀我側起個頭，咪睇佢有咩把炮囉！今次同阿雪演對手戲，叫佢放我一馬啦！」

談到跟老友馮寶寶聚頭，四哥笑指猶如時光倒流：「BoBo（馮寶寶）喺我眼中永遠係一個小妹妹。雖然係舊拍檔，但係我期望有新火花，等我帶佢攞返啲青春。」四哥更表示：「其實我仲有一個任務，就係帶啲新人。」

久未露面的馮寶寶，首日開工拍攝已經遇上片中「耆英天使」出動的場面，三人見面即熱情擁抱，更互相鼓勵，BoBo姐表示：「我聽到係同四哥合作，咪喺馬拉即刻飛返嚟囉，佢真係似我大哥哥㗎。」

貪玩的林雪於片場表現輕鬆：「我都係嚟跟四哥同BoBo姐學嘢，不過今次好難得我有條感情線，希望畀觀眾睇吓咩叫大叔的浪漫。」

除了融洽相處的場口，同樣也要拍三人壓力爆煲的場口，監製家棟坦言有壓力：「今次每個角色背後都有自己嘅包袱，佢哋面對嘅挑戰好大，所以都要慢慢調整。幸好今次四哥、BoBo姐同阿雪好有突破，主動提出想法，我覺得係新人學嘢嘅好機會。」

（即時娛樂）