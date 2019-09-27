陳山聰當男一曾被質疑 監製爆《金宵大廈》非發夢咁簡單 (19:17)

李施嬅在劇中飾演的空姐Alex是人是鬼，引來觀眾熱烈討論。（《金宵大廈》劇照）

【專訪】陳山聰、李施嬅主演的《金宵大廈》熱播，李施嬅飾演的空姐Alex是人是鬼，還有1960年代舞小姐CoCo的夢境，成為網民之間的熱話。《金》劇監製葉鎮輝、編審羅佩清接受《明報》專訪，保證不是「夢一場」。

編審羅佩清透露《金宵大廈》的故事靈感源自舊歌《今宵多珍重》一對男女在夢中相見的歌詞內容， 他們以尖沙咀香檳大廈為藍本，發展出如奇幻版《七十二家房客》故事。陳山聰首次做男一，監製葉鎮輝坦言高層曾有質疑，他說︰「陳山聰第一次做男主角，高層曾問是否適合，我指山聰在《同盟》或《乘勝狙擊》的演出也有好反應。一個用心演戲的演員，是否應給予機會呢？公司也贊成。」

女主角李施嬅，葉鎮輝形容她為不二之選。他說︰「施嬅很用心演。我和她首次合作是《學警出更》，她不斷進步。我和編審都選她是女主角。」黃子雄向來西裝骨骨，今次卻飾演非常麻甩的快餐店老闆，葉鎮輝說︰「每個演員也應該演到不同角色，我不想演員被定型，演員值錢的地方就是什麼角色都能演。」

提到陳山聰在劇中提及香港樓價的金句，羅佩清笑言金句不是其風格，可能是編劇團隊中有不少90後，他們認為打份好工不如住公屋，將生活態度寫入劇本，觀眾睇完有共鳴。

欲知專訪詳情，請留意明天（9月28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）