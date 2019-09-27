取消台慶亮燈及節目巡禮？無綫：直接向廣告客戶推介節目 (20:35)

每年10月及11月都是無綫的大日子，因為會舉行台慶亮燈儀式及節目巡禮，全台藝員總動員出動，而節目巡禮更是重頭戲之一，會邀請全港廣告客戶出席，藉以宣傳無綫來年大計，從而吸引更多廣告客戶落廣告。

然而今年情況有變，自6月爆發「修例風波」後，有網民不滿無綫新聞報道偏頗，發起「反紅媒」的「追星運動」，狙擊無綫舉辦及有旗下藝人出席的活動，不少活動以安全為由被迫取消。

今日有報道指無綫原定將台慶亮燈兼節目巡禮合二為一，並在11月8日舉行。但經過開會商討後，為免受到狙擊，有意將亮燈及節目巡禮取消。不過另一消息指無綫是擔心屆時的交通問題，為確保節目流程順利，11月8日的亮燈及節目巡禮，會在電視城進行簡單儀式，但不會像往年招待廣告商到場見證。之後再透過平面媒體，及由營業部向廣告客戶介紹節目。

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向無綫企業傳訊部求證有關取消台慶亮燈及節目巡禮的報道，回覆傳媒表示：「有關說法毫無根據，因應近期市場環境，無綫有需要調校過去節目巡禮之一貫做法，需以較靈活方式去加強與廣告客戶之聯繫及溝通，直接向廣告客戶推介無綫來年之精彩節目。」

（即時娛樂）