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【好男人】黎耀祥為妻兒下廚︰一家人食餐飯就是幸福 (23:13)

文章日期：2019年09月27日

黎耀祥（祥仔）早前趁假期和太太到美國探望正在當地留學的21歲兒子黎正橋，祥仔更親自下廚，為妻兒炮製美味晚餐。祥仔在社交平台分享照片，留言︰「一家人食餐飯，就是幸福。」

（即時娛樂）

 

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