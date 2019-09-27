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【好男人】黎耀祥為妻兒下廚︰一家人食餐飯就是幸福 (23:13)
文章日期：2019年09月27日
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黎耀祥為太太和囝囝走入廚房做大廚。（黎耀祥Instagram圖片 / 明報製圖）
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黎耀祥（祥仔）早前趁假期和太太到美國探望正在當地留學的21歲兒子黎正橋，祥仔更親自下廚，為妻兒炮製美味晚餐。祥仔在社交平台分享照片，留言︰「一家人食餐飯，就是幸福。」
（即時娛樂）
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