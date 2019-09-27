【參與反修例遊行】約滿被離開 鄭敬基：希望無綫能分清楚 (23:30)

又一個資深演員離開TVB，今次鄭敬基有「被」離開之嫌。他於7月曾跟太太Angie到元朗參與反修例風波遊行，遇有線新聞訪問，他在鏡頭前表態，說想保護孕婦、婦孺。在「#Eye4HK」活動，他也在社交平台上載掩眼相聲援受傷少女。今日鄭敬基接受商台節目《1圈圈》訪問，事後《1圈圈》facebook專頁，寫道：「今天身在多倫多的鄭敬基接受了我們長途電話訪問，表示可能因為參與反修例風波遊行之後，TVB傾續約不了了之！唉！」。

節目中主持問鄭敬基返港後會否再拍TVB劇集？他自爆跟TVB的合約結束未安排續約。他透露6月時TVB曾聯絡傾約安排，當時他有私事要處理又準備到大馬工作，回覆公司待返港再傾。過往慣常TVB會繼續催促他傾約日期，今次很奇怪TVB在8、9月也沒有跟他聯絡。他想過待完成《牛下女高音》宣傳才作打算，但目前情況似未有預他參與宣傳。主持問他TVB不再跟他續約會否跟他的政治取態有關？鄭敬基說公司有政策、立場與限制，自己身為藝人除了演好戲外，私人時間與個人社交平台，也想在社會帶來影響力，故他也希望無綫能分清楚。問《牛下女高音》會否是他在TVB演出最後的劇集？他說沒有想是否最後，要看時勢發展。

（即時娛樂）