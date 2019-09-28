劉德華星洲舞台歡度58歲生日 逾萬fans暗藏紅心炮製驚喜 (11:50)

昨天是華仔的58歲生日，他在新加坡舉行演唱會，並跟逾萬名粉絲歡度難忘的晚上。（大會提供）

昨天（27日）是劉德華的58歲生日，湊巧華仔在「新加坡室內體育館」，舉行演唱會，與逾萬位觀眾歡度生日，全場粉絲手執紅心生日卡，向偶像高唱生日歌，令台上的華仔留下窩心回憶。

而當晚踏入12點，一班工作人員便急不及待為華仔送上第一個生日蛋糕，還準備了不少素菜，雖然美食讓人垂涎，但華仔堅持四場演出，要以最佳狀態出現，所以就算生日也不敢放縱，暫且忍口，待演唱會結束後才吃個滿足。

華仔的fans為了給偶像驚喜，昨天一早便到達會場，花了數小時將過萬張紅心生日卡，預先暗藏在場館的座位上。當華仔在法定完場時間，準備唱《My Love》一曲時，在場的樂隊突然改奏Happy birthday，一眾舞蹈員捧着蛋糕送上華仔跟前，粉絲們隨著現場樂聲，一起舉起生日卡，並站起來高唱生日歌，生日卡上的紅心布滿現場，突如其來的驚喜，令讓華仔感動不已：「今（昨）天是我的生日，多謝你們到來，與我一齊度過。」

華仔為大家獻唱《月亮代表我的心》，以表達對粉絲心意，感謝大家為他花心思。難得生日有大班粉絲一齊度過，華仔也主動來一張捧著蛋糕的現場照片，好讓他記住今年難忘的生日。

華仔捧著蛋糕許願，他語重深長的說：「我有一個wish，希望我們四場演唱會曾經來過的朋友，我們永遠永遠都是好朋友，從來未來過的叫他們來，如果曾經買不到票的，沒關係，我繼續會開，一直到所有人都能看到為止！」全場歡呼聲四起，華仔禁不住的說一句：「你們太可愛了！」

今晚（28號）「My Love Andy Lau World Tour-新加坡站」將會是最後一場的演出，連日來楊采妮、孫燕姿、林俊傑等也有來捧場，並送上花籃為華仔打氣。

（即時娛樂）