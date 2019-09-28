【超驚喜】田蕊妮42歲生日 獲老公杜汶澤送贈電結他 (15:05)

杜汶澤和田蕊妮是圈中恩愛夫婦，今天（28日）是阿田的42歲生日，剛完成演唱會的她，收到一份超驚喜的生日禮物，原來阿澤送了一支電結他給老婆，阿田先在社交網興奮留言：「今年生日並不覺得特別開心，啱啱冲（沖）完涼杜先生（阿澤）同我講生日快樂，之後話生日禮物喺留下！我一打開個盒見到大叫咗起碼一分鐘！痴線！佢買咗枝（支）電結他送比我！我只不過學咗木結他三個月，依家要學埋電結他！係咪整蠱我呀！呢份禮物係佢送過比我令我最最最開心呀！救命呀！我依家好唔冷靜呀！支結他好靚呀！」

之後阿澤在facebook轉發老婆帖文並搞笑留言：「噚晚趁佢去沖涼就響車尾箱搬枝（支）結他同個amp入屋啦！到佢沖完涼我叫佢落樓下收生日禮物，佢響樓梯口首先見到個amp，跟住叫咗出嚟！

田：嘩！你買個amp比我呀？（之後就大叫啦）

我：....... 係呀

田：嘩！咁幾多錢呀？

我：好平啫（千幾蚊所以無出聲）

田：嘩！你買個amp比我呀⋯⋯ （好開心咁又大叫啦）

好明顯佢睇唔到枱面有枝（支）結他。

之後我唯有叫佢望下嗰邊啦⋯⋯

當時我心諗，唉，早知就咁買個amp算啦！

2016買咗隻撈（手表）比佢，諗住十年唔使送禮物，點知之後都無乜點見佢戴過。見佢見到枝（支）結他嗰個驚喜樣，我諗呢次扑中咗，希望佢有朝一日玩到好似Orianthi咁啦！人哋六歲開始彈，佢今年42（歲），其實都唔係遲好多啫！」

（即時娛樂）