【拒回應心穎轉行傳聞】鄭秀文自嘲「鄭乾人」：唔怕你乾最怕你濕 (16:10)

鄭秀文（Sammi）近日飛到西班牙旅行，而她的旅程已結束並返港，有傳媒拍到Sammi和朋友返抵香港情況，但Sammi拒回應有傳黃心穎轉行做地產一事。

Sammi雖已返港，但似乎心繫西班牙，今午她在社交網上載旅行短片，又自爆對又乾又脆的食物從來無抵抗力，她拿著一塊三色多士吃不停，更自嘲是「鄭乾人」：「對於又乾又脆的食物，從來沒有抵抗力。mi可以一口氣吃幾個乾巴巴的光蘇餅或者吃掉一大包薯片而不用喝一滴水。這塊三色多士，mi可以不停吃，可惜只serve幾塊。#鄭乾人 #唔怕你乾最怕你濕 #常常提醒自己飲水不是我想飲水而是我知道身體需要水份而已」；

之後她又放了另一條短片，原來她在西班牙邊行邊拍片：「天氣勁好。一件簿（薄）silk搞定。來到這𥚃（裏），耳邊儘（盡）是聽不明的語言，很陌生但又會感到私人空間很大。能肆意跟四周相處。

隨心行行逛逛，比購物更愉悅，但反而吃方面，比較注重，每天已訂好餐廳，吃四、五小時的一頓飯，是休假才能享有的時間奢侈，非常享受跟每道食物慢慢發生關係，然後在口感和味覺之中產生吃的高潮，身體雖不致流汗但會產生另類安多酚。奢就奢吧，休假就是一場時間消費。不吝嗇地消費著時間，談何容易，而回港後又要捉緊時間做人做事了。」

（即時娛樂）