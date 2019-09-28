西雅圖開騷 黃耀明曾考慮取消巡演 留守香港支持抗爭 (17:29)

黃耀明日前在美國西雅圖舉行巡迴演唱會。首次踏足西雅圖，明哥開場時說︰「剛才一落機，在機場看到李小龍的相片， 他其中一句格言『be water』，相信大家最近經常聽到。大家知道我也有一張唱片叫做《Be Water》嗎？那張唱片叫《若水》。」香港反修例運動持續，局勢緊張，明哥坦言曾考慮取消巡演，留在香港支持抗爭。

台下歌迷大叫「唔好」，明哥續說︰「再三考慮後，知道很多歌迷已買票支持，不想令大家失望，最後決定繼續巡演。感激大家支持，我知道有不少歌迷專程飛來看。」唱至《回憶有罪》，明哥說其中一句歌詞是「歷史假使有人定被發現」，所以他們要繼續以歌曲、文字、電影及做很多事將歷史記下來，不能被人竄改這個年代發生過的事。

明哥獻唱了內地歌手李志的《這世界會好嗎》，並說︰「李志的歌跟我一樣，在內地被下架了。全世界都可以聽到他的歌，除了內地。他在內地各省市舉行幾百場巡演，已舉行了幾十場，卻突然被叫停，這就是藝術家在中國會遇到的事。我們不希望香港也跟內地一樣，希望我們可以繼續說我們可以說的話、遊我們的行，唱我們的歌，寫我們的書。李志暫時不能出來唱歌，但我可以幫他唱，將這首歌送給他。」

（即時娛樂）