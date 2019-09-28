【雙眼又紅又腫】方力申游15公里游到抽筋：差啲想放棄 (17:21)

方力申（小方）將於11月參與「香港環島泳45公里慈善挑戰」，為慈善機構「點滴是生命」籌款，但備戰期間困難重重。今日小方繼續練水，他在社交網拍片報告備戰進度，只見小方雙眼又紅又腫，滿臉雀斑，期間還不時流眼水，要用紙巾抹眼水，他說：「剛才游完15公里，游了5個小時，現在來到髮型屋，因為今晚有Fan Club派對，這個派對好開心。

今日15公里最特別地方是什麼呢？就是由赤柱游回去淺水灣那段路，有段路平時游30分鐘，便可以游到1600米到2000米，豈料今日我數過，100下手都過不到100米，最後我用了30分鐘，才游到500米，少了1000米距離，而且還游到我抽筋，因為那段想游快些，當時已游了12K，還剩3K，差點想放棄，差點想看看附近有沒有船，載我返淺水灣，因為速度相差千米，如果當日（11月5日）是逆流的話，不用想，一定游不完，除了大家支持外，還要聽天由命。」

小方又在ig留言說：「游咗15公里都已經貢（咁）樣，到時45公里之後會有幾樣衰呢？今晚fan club party 我冇book到化妝，因為我唔知頭先要游到幾時，我今晚就咁樣見你地（哋）。」

（即時娛樂）