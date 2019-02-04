夏雨馬浚偉食飯密斟 網民︰TVB欠你哋兩個視帝 (23:08)

夏雨、馬浚偉同是好戲之人，兩人近年都兼任幕後工作。夏雨做娛樂製作公司CEO，馬浚偉亦開設自己的製作公司，拍電影、製作舞台劇。

馬浚偉今日在社交平台分享和夏雨的合照，留言︰「今天中午和Jo包（鮑）撐枱腳！我們無所不談，Jo包（鮑）更分享了很多很多影視演藝行業上的寶貴經驗給我，馬同學確實獲益良多！多謝Jo包（鮑）！不過，有一點很特別，就是我們相聚的其中一個身份（分），是Jo包（鮑）以 『mm2』的CEO 和我以『小馬工作室』的CEO身份（分）對話的，至於我們會有什麼搞作，就看緣份（分）的安排吧！」

不少粉絲留言說期待他們合作，有網民就留言︰「夏雨差點攞視帝！TVB欠你哋兩個視帝！」馬浚偉去年為香港開電視監製及主持節目《同理．繼續走》，結果被TVB飛出年尾頒獎禮角逐視帝之列，無緣憑主演的《宮心計2深宮計》角逐「最佳男主角」。後來，他出席《同理．繼續走》活動，獲大會頒「民選視帝」獎。2007年播出的《溏心風暴》在TVB年尾頒獎禮上獲得6個大獎，陳豪同時奪得「最佳男主角」和「我最喜愛的電視男角色」，李司棋成視后、關菊英獲頒「我最喜愛的電視女角色」，阮兆祥贏「最佳男配角」，唯獨夏雨沒有獎。不過，夏雨後來憑《溏心風暴之家好月圓》封視帝。

（即時娛樂）