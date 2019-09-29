【嚇到個心離一離】《金宵大廈》重口味 神預言被捧為神劇 (00:49)

無綫話題劇《金宵大廈》倒數最後十集，這是近期難得獲網民力推的「神劇」，周六、日無得睇，網上討論繼續熱烈，有回味周五晚（第十集）的單元「異夢」下集。討論區有網民留言好後悔在夜晚看此集，因為氣氛好嚇人！數過去幾個單元故事，第一個單元故事「夢」拍攝電影感兼夠驚嚇，緊接的「嬰」、「娃」與「鴉烏」有輕鬆搞笑、傷感的，但「異夢」是回到1960年代的故事，集女同性戀咀嘴、男女主角激情牀戲、腐屍、輪姦、割耳仔、火燒人等於一集戲內，極重口味！劇中演舞台莎莎外婆的羅蘭姐只佔兩場戲，但最後一幕死狀出現時，真係畀佢嚇到個心離一離。

「異夢」的時代背景返到1960年代，舞女莎莎（阮兒飾）跟芳芳（尹詩沛飾）是同性戀人，莎莎想避黑幫大佬雄哥的控制。兩人在路上遇到被狗強（李家聲飾）殺害的舞女雯雯，莎莎要報警但被芳芳阻止，她說：「警察是有牌壞人，信得過嗎？」她又提及擔心警黑勾結，莎莎報警會死得比雯雯更慘。有網民看到這幕，留言說忍不住要截圖分享，大讚《金宵大廈》是神劇，有神預言！記得劇中林老師（劉江飾）曾說：「已有的事，後必再有；已行的事，後必再行。日光之下，並無新事」，這是《聖經》金句節錄，有認為是劇情關鍵，前世今生的故事中，男女主角陳山聰與李施嬅在兩世也難逃悲劇結局。

《金宵大廈》編審羅佩清回應《明報》，說：「揀這句是劇情有前後呼應的意義，第一個單元『夢』與第5個單元『異夢』中，兩個年代壞人的死也一樣。」提到網民捧《金宵大廈》為神劇？她說：「神劇真的不敢當，開心觀眾喜歡此劇，才有這樣多討論與聯想。」《金宵大廈》已播映了一半，有要求無綫原班人馬拍續集？羅佩清表示是否拍續集是公司的決定，目前這成績大家也感滿意。

（即時娛樂）