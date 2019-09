next

鄭敬基日前驚爆不獲無綫續約,有傳他「被」離開的原因,跟早前和太太Angie到元朗參與反修例風波遊行,及撐韓國資深演員金義聖發起的「Eye4HK」行動有關。

今日凌晨時分,鄭敬基在社交網發長文表達現時的心情,「被問及是否覺得因為自己在社交媒體發表之個人感想和參加遊行而不獲續約?我的回應是『我希望唔係,我寧願選擇相信公司會公私分明。』所以公道説,我不能夠單方面確認這個說法,只能説至今沒有收到任何續約通知而已。其實不獲續約有很多原因,成本控制,本地制(製)作減少,同類演員太多,演技差等等等等。只是不希望,我寧願give the benefit of the doubt給TVB,任何公司不會因為對社會的個人意見,感想,見解和表達而不獲續約而已。」

