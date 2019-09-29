【好記性】汪小菲微博紀念9年前跟徐熙媛第一次見面 (13:59)

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文章日期：2019年09月29日
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徐熙媛（大S）老公汪小菲今日在微博紀念夫妻第一次見面日。（汪小菲微博圖片／明報製圖）
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徐熙媛（大S）與老公汪小菲婚後育有一子一女，一家四口相當幸福，兩公婆亦很恩愛。汪小菲今日在微博又再放閃，向大S隔空表示：「一眨眼認識@大S 你九年了，九年前的今天，我們見的第一面」
（即時娛樂）
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