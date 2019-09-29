【大失所望】胡杏兒孖大仔合照 Brendan只顧住… (14:42)

胡杏兒大仔Brendan向來可愛又鬼馬。（Ig圖片／明報製圖）

Brendan被發現唔多理媽媽胡杏兒，畫面好搞笑。（Ig圖片／明報製圖）

胡杏兒老公李乘德今日在社交網分享家庭照片，圖中見到杏兒抱住大仔Brendan（李奕霆），兩母子相當親密，不過Brendan似乎唔多理杏兒，李乘德大爆囝囝原來只顧住望旁邊正在釣魚的人，相當搞笑。

（即時娛樂）