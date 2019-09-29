【專訪】賈思樂履行跟張國榮約定 揸Benz去酒店歎下午茶 (18:46)

賈思樂（Louie Castro）踏入10月就65歲，可享受兩蚊搭車與其他長者優惠。Louie表示：「我攞長者卡了，每個人都會經歷這階段，以我的年歲仲有這個樣，賺咗喇！I'm very happy﹗我到70歲都不會大變，我仍覺得自己好年輕。」Louie指「賈思樂」是初入行時甘國亮為他改的，甘國亮解釋當中是賈寶玉的「賈」、思想的「思」與快樂的「樂」，認為很配合他的性格。往後跟對方有不少合作機會，包括其代表作《少年十五二十時》、《青春熱潮》及《山水有相逢》等。

提到隨著人年紀愈大，面對身邊人「離開」的機會愈多，當年Louie跟張國榮（Leslie）與陳百強也是好朋友，可惜兩位巨星偶像先後離世，Louie說：「我同Leslie合作過電視劇與電影，《衝激21》有我跟Leslie與艾迪等合作，因為我們好貪靚，特別好傾，以前大明星會去麗晶酒店出入，但我跟Leslie未有錢，我們講過將來有錢要駕著Benz去麗晶酒店下午茶。後來他成為大明星，大家接觸機會少了，而他亦很早離開這世界。有日我想起我們曾有這個約定，我便駕著Benz往麗晶酒店兜了一個圈赴約，心裏是想着這位老朋友。」

至於當年與陳百強的快樂時光，Louie稱當年大家也愛去Disco夜蒲，玩得好癲，對方的離開令他傷感。要數離開了的好朋友，不得不提余綺霞（霞女），當年他們到澳洲拍外景同遇車禍，而霞女後期更患癌症而被奪去生命，Louie說：「生命好脆弱，霞女令我感受人原來好化學，今日大家嘻嘻哈哈，明天可能『走』了。要珍惜人與事，無謂去斤斤計較。」

欲知專訪詳情，請留意明天（9月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）