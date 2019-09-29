何韻詩斥打壓升級變紅色恐怖︰不會因恫嚇行為而退縮 (18:34)

何韻詩今日在台北出席「929台港大遊行：撐港反極權」活動期間被潑紅油，警方逮捕兩名涉案男子，其中一人為中華統一促進黨（統促黨）黨部主委。阿詩清除身上的紅油後，於下午5時在無黨籍立委林昶佐陪同下舉行記者會。

她說︰「在過去的3個月，其實在香港，我們每一場在地的抗爭，香港的市民與學生們都展現了超乎所有人預料之外的勇氣，在這種勇氣的背面就是中共政府、香港政府、香港警察，還有親中的團體、親中的人士們，他們不斷用各種方法，嘗試把人民主聲音滅掉，嘗試用各種暴力行為把所有想要出來的人都打退。」

「這種狀況，我們本來以為只會在香港發生，因為香港現在就是面臨一個一國兩制被完全破滅的狀況，但是原來今天我們發現在台灣，一個擁有真正民主的地方，也還是會有這種白色恐怖以上，可以說現在已到了紅色恐怖的狀況。有這種暴力的行為，我認為我們作為追求民主、法治的抗爭者，我們是不會退下來，不會因為有這種恫嚇行為，我們就不再出來」。

阿詩斥施暴者的舉動，無論是自發還是被人操控，都是在挑戰法律、言論及遊行自由。她表示作為藝人，一直站在被大家看得見的位置上，每天也在網上受到不禮貌對待，但遇襲還是第一次。 阿詩說︰「我受到的遠遠不及香港學生和市民，他們每天在街上被警察及親中人士以不同方法攻擊。」

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（即時娛樂）