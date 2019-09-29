【專訪】賈思樂享受單身生活 曾令狄寶娜摩亞受情傷 (19:08)

10月踏入65歲的賈思樂（Louie Castro），入行40多年，他坦言很珍惜友情，更感恩有工作機會，入行至今初心不變，現在所得到的皆是捱出來，學懂珍惜每次工作，因為未知會否再有下次機會。

從舊剪報中發現Louie早年有不少緋聞，對象皆是靚女一族，計有最早期的恬妞，之後還有狄寶娜摩亞、吳夏萍及陳玉蓮等，可是他皆錯失。Louie表示：「其實有少少是緋聞，有少少真鍾意。大家夾過、相處過，覺得做朋友比較好。我並非不珍惜感情，拍拖時，我也享受一起睇戲食飯，但發展下去覺得做朋友好過做情侶。唯獨對狄寶娜摩亞，我傷了她的心，她好鍾意我，但很多原因不能在一起。現在我們是知己，我到加拿大會到她屋企住，她的丈夫也是我的好朋友。」

Louie坦言享受單身生活，到了這個年紀，開心與擁有健康最重要。而他將於11月12日及13日假香港文化中心舉行「ME & MY GIRLS in Concert part 2」演唱會，嘉賓有毛舜筠、陳煒、陳秀雯、戚美珍、向海嵐與楊思琦，這次不是為掙錢，只是象徵式收車馬費，餘下是為廖安麗的「身前行動」籌款。

欲知專訪詳情，請留意明天（9月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）