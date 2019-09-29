何韻詩斥淋紅油行為卑劣 誓向施暴者作出追究 (19:25)

何韻詩強調不會因為遇襲而退下來，因恐懼不站出來才是最可悲。（自由時報圖片）

何韻詩今日在台北「929台港大遊行：撐港反極權」活動上被潑紅油後，於下午5時舉行記者會。在傳媒提問環節上，阿詩表示她雖然人在台灣，仍留意住香港今天的情況。她強調︰「我第一次正面受攻擊，但比較之下，香港學生在這3個幾個月來面對警暴，被打穿頭、骨折，他們才是真正受到最大的傷害的人。他們不退下來，我也絕不退下來。」

阿詩斥淋紅油是非常卑劣、低莊、粗暴的行為，她擁護言論自由，但不容暴力，今天發生的事正好向全世界說明為何要站出來對抗極權。她認為香港、台灣、美加等地同樣面對紅色恐怖，大家已沒有退路。

阿詩坦言除了經濟及事業上的打壓，也曾想過人身安全問題，但不會因為恐懼而退縮，強調︰「如果我今天不繼續站出來，那個恐懼才真正最可悲！」提到涉案人士被捕，阿詩透露警方曾問她會否控告，她表示會先諮詢律師意見，然後展開後續行動，一定會追究。她強調︰「不是為了自己，社會愈來愈多紅色恐怖狀況。」

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（即時娛樂）