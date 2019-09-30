【對暴力不屈服】何韻詩昨遭淋紅油 決定提告兩兇徒 (12:32)

何韻詩表示大家看到她被襲擊的畫面，會感到心疼不忿，但其實只是冰山一角。（何韻詩fb截圖）

何韻詩昨天（29日）到台北出席「929台港大遊行：撐港反極權」活動，受訪期間遭不明人士從後方淋紅油，事後阿詩舉行記者會，力斥打壓升級變「紅色恐怖」，但她不會因恫嚇行為而退縮。

昨晚阿詩在facebook報平安，她說：「報個平安，謝謝大家關心，我ok。兩個兇徒已即場被逮捕，胡姓的是台灣統促黨的主委，另外梁姓兇徒據稱有社團背景亦有組織犯罪前科。明顯是有任務而來，有組織的行動。推動者是誰，大家自有雪亮眼睛去判斷。潑紅漆，卑劣又愚昧。想把我們染紅，卻只完完全全暴露了這個暴權手上染的鮮血。

雖然是第一次親身遇上這種事，但事實上亦有一定程度的心理準備。今（昨）天你們能看到我被襲擊的畫面，會心疼不忿，但其實這只是冰山一角。每天在香港都有無數被警察或社團攻擊和毆打的學生、市民、議員，這些都不能被看見，卻是你們真正應該關注，應該感到不忿的。

事發後，定一定神，想了想，決定繼續說完要說的話。最終也決定不離開，繼續留到傍晚，走到台上和台灣朋友說聲加油和報平安。這也是源於對暴力的不屈服。他們攻擊我們、侮辱我們、偷襲我們，就是要我們害怕、回家、不敢再走出來發聲。而其實他們不知道，我們選擇走出來的人，早已置個人的舒適安危於自己以外。

大家應該很難想像在香港發生的暴力和社團恐嚇，到現在連台灣也無法倖免。而其實這個統戰工程，已經在我們都不察覺的時候已經到臨每一個人的身邊。台灣的朋友，今天不站出來，你再回個神，就會發現你已沒有站出來的權利和自由了。

面對恐懼，我們必須把頭抬得更高、必須互相守護。告訴這些卑鄙的人，你們的低劣野蠻只會把我們磨練得比勇敢更勇敢。已在回程路上，香港街上的大家仍十分險峻，請各位務必萬事小心。」

接著阿詩再在fb貼文：「被潑油漆，是麻煩了點，洗也洗不掉，皮膚被殘留物刺到紅紅腫腫的，但假設這樣能讓更多人明白現在台灣和香港處境的嚴重性，但願也是這樣一個意外的公義彰顯。

事後已決定提告兩名兇徒，提告的部份包括恐嚇、公然侮辱、及毀損等罪。

有人會說，提告幹嘛？不過讓他拘留個幾十天、罰些錢而已，又有什麼用？花這麼多心力，就不過那樣而已嗎。這就是他們如此囂張狂妄的本錢吧。斷定你們都不會提告，斷定大家都怕麻煩，不想浪費時間，所以才會如此橫行無忌。

然而，一個人獨善其身退下，將縱容更多類似的事件發生，更多人將會受害。這是此刻最基本我可以做的。值得不值得，觀點角度因人而異。

假如說，若這樣能替因各種原因不能發聲的人說出他們想說的話，那就是值得；

又假如說，有一人因此在氣餒中找到站起來的力量，那也是值得；

再假如說，這樣會讓一個本來不關心不投票的人決定走出來投下保護家園的一票，那更是值得。

在這個滲透統戰的極權年代，相信公義的人，已別無退路，只有拼了命堅持下去。香港人在過去三個多月的優秀和堅持，把這些醜陋統統從深層翻出來，狐狸尾巴已完全展露於整個世界前。要不要來接力，還是選擇看不見，這就是每一個人都必須自己下的決定。

關鍵時候就在現在。過了這個最好時機，下個機會不知道什麼時候會到來。各位，別再旁觀了，馬上行動吧，就是現在。p.s.謝謝台灣律師團極速到達協助，還有沿途陪同到達台北機場的各位。」

阿詩漏夜由台灣返港，凌晨時分她再追看在香港發生的新聞，她說：「假對話後有真鎮壓，仲要比之前加強20倍嘅力，打壓手法之冷血令人震驚。

大概係接到order十一前不惜一切要令市面回復平靜。黑警已成魔，失去一切理性人性，軍政府係咪覺得自己能操控全香港市民嘅未來？

以記者問題出現機率計，國際傳媒最關注始終都係十月一號，據知今明天眾多外國傳媒再次回流，all eyeballs are on Hong Kong。面對如此瘋癲警權之時，如何不被極權得逞，成功造成歌舞昇平之假象，又能同時在國際版面上佔上風，這兩天正是再次考驗香港人靈活智慧嘅重要時刻。」

（即時娛樂）