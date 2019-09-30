經理人花姐爆姜濤驚青 笑指對方著黑色衫先安樂 (14:58)

姜濤昨日被影到於銅鑼灣街頭，遭警察截查身分證及搜袋（中圖），今天姜濤已如常工作（左圖），並在ig story上載新相。（instagram圖片/網上圖片）

【今日直擊】組合MIRROR三位成員Lokman、Anson Lo、Jeremy，今日帶同七位《全民造星II》師弟，與導師之一的火火，到電台宣傳《全民造星II》。MIRROR「人氣王」姜濤昨日（29日）被網民影到於銅鑼灣街頭，遭警察截查身分證及搜袋，該圖片在網上瘋傳，令「姜糖」非常擔心。

湊巧姜濤今日未有現身，經理人花姐（黃慧君）表示，他並非刻意避席，其實早已安排好，今天是A、B、C組受訪，她表示姜濤今日如常工作，要為ERROR的棟篤笑及MIRROR的演出綵排。

問事件後姜濤可有驚了出街？花姐說：「會呀，他為人很驚青的，昨日屋企附近又有催淚彈，其實他最驚是媽咪危險，所以會陪媽咪落街，對昨日的事反而不驚，只是在街除口罩有點不慣。」可會建議對方買多些不同顏色的衫？花姐自言作為肥人，明白肥人的感受，打開衣櫃清一色是黑色衫：「平時出騷我都要哀求他，不如試穿些不同顏色的衫，不過他說一定要有黑色先安樂，最多都是白色袖，所以不要怪肥人。」

花姐續說：「我有問他警察叔叔如何對待他，他說對方都是很禮貌地問他攞身分證。姜濤表明他是ViuTV藝人，但他說話太細聲，對方可能聽不到，所以沒再解釋。」

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（即時娛樂）