【好消息】李明蔚出院回家休養：靠著主！不放棄！ (19:13)

抗癌歌手李明蔚日前入院接受臉部外科手術，改善不能眨眼和閉上眼睛的情況，事後出現麻痹、咳嗽、呼吸不順、心口痛、發燒及流鼻血等情況，令人替她擔心。

李明蔚今日在社交平台報平安，並開心透露已出院回家休養，她留言：「感恩終於可以出院回家舒服休養了！住院11天！病情反反覆覆！手術順利地進行了六小時！眼面傷口癒合得七七八八！這次眼皮植入白金片和面部埋線拉皮讓眼睛容易眨起來，但因為我牙胶（骹）萎縮不能做全身麻醉，所以喉嚨要再一次開造口幫助呼吸！説真的，真的有點辛苦，術後半身出現麻痹，每天都在咳嗽，呼吸不順，心口痛！第五天晚上忽然發燒起來，後來又出現流鼻血！前兩天還感到半身痺（痹）痛，頭痛和頭暈，醫生已經很盡力替我找出原因，曾經有一刻我有點害怕，只希望不是腫瘤的影響！直到現在，半身仍然麻痛，但可以走動！我會繼續努力面對我的人生，忍耐，相信自己意志力！靠著主！不放棄！感謝各位醫護人員的醫冶！感謝我的爸媽每天來醫院照顧！感謝大家，一直對我的祝福和打氣！有你們令我信心大增！謝謝各位傳媒朋友的關注和支持﹗既來之則安之」

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（即時娛樂）