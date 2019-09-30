入行廿載與粉絲歡聚 容祖兒：人生有幾多個20年 (21:37)

今年是容祖兒入行20周年的大日子，除早前舉行了19場紅館演唱會外，當然要跟一班追隨自己多年的粉絲慶祝一番。昨日（9月29日）祖兒於海洋公園舉行粉絲聚會，一身彩虹打扮的她，跟粉絲吃喝、聊天、玩遊戲，當然少不了全場開心大合照；其間，祖兒看到一個精美大蛋糕上，附有其中一個演唱會造型，即表現興奮扮嘟嘴呢！

今日祖兒在社交網分享當日的開心時刻，並留言感謝粉絲的支持，她說：「又一年的929 和你們一起慶祝是最適合不過的節目 吃吃喝喝聊聊天玩玩遊戲 我感覺到經過了一整個演唱會後你們對我的了解又到達了另一個層次 很窩心 很隨意 很舒服 看到很多新鮮的面孔 他們都告訴我 以為起初默默支持已經足夠 參加歌迷會這些太年輕的玩意 漸漸長大才發覺愛要付諸實行 感謝你們的勇氣與時間 其實無論怎樣認識的支持 我也能完全接收到 就正如你們總能在細微處觀察到我正出付出的 再次感謝一班(其實係得幾個) 為這一次聚會用心籌備的Committee 明年見」她又在限時動態說，「一轉眼廿年，人生有幾多個20年」。粉絲紛紛表示，約定祖兒明年見。

（即時娛樂）