空中瑜伽既修身又修心,加上姿勢優美,不少女藝人都迷上此運動。最近唐詩詠也加入空中瑜伽行列,還第一次嘗試倒吊,心情難免緊張,幸好有靚仔導師從旁指導,最後挑戰成功。唐詩詠在社交平台甫出玩瑜伽的照片,並分享感受,她留言:「Here's a way to balance my mind and body 🍃 I did it !!!!! 但請忘記我那雙緊緊抓住的雙腳 因為第一次倒吊 難免會有點緊張 靚仔導師說:『要跟自己的身體好好溝通,要相信你的身體』感覺信任自己身體多咗 做到個(嗰)種感覺真係好正 強烈建議大家跟我呢位teacher Funny & Handsome & Professional 😉」不少網民大讚她厲害。

(即時娛樂)