【媽咪「生蛇」】鄭秀文心痛 撰長文訴心聲：珍惜父母在你身邊的日子 (12:16)

鄭秀文表示媽媽「生蛇」，幸好媽媽在72小時內的黃金期及時看了醫生。（instagram圖片/資料圖片/明報製圖）

向來孝順的鄭秀文（Sammi），今日凌晨在社交網表示媽媽「生蛇」，她撰長文訴心聲：「Mi深信上天（天父）總會在適當時間，就會安排不同的學習和提醒。這次，是關於我親愛的母親，前天開始，媽媽的腰間出現一些密麻麻一堆堆很『恐怖』令人看了會雞皮疙瘩的白點和紅點，而且有些勺（灼）痛。原來，媽媽『生蛇』。

幸好媽媽在72小時內的黃金期及時看了醫生，醫生說吃藥後慢慢會痊癒。由於患處會較為勺（灼）痛而且感覺患處沈（沉）重，mi看在眼𥚃（裏），很心痛媽媽，但又不能減少她的痛感，這幾天唯有多加陪伴著母親，亦由於這次母親『生蛇』，使mi自己也提醒了自己，母親很需要我們兒女的力量，mi更要多陪伴媽媽啊！

今（昨）天辦完自己的事，就陪伴了媽媽很久，一直握著她的手聊天，媽媽的手特別細小，卻能一手養育我們五姊弟。我和媽媽聊了很久，隨心聊也深度聊，媽媽似乎越（愈）加舒服一些，看著媽媽，我完全感覺她像一個有皺紋的小孩子。特別可愛，我禁不住把她親了又親。（mi忽然想起我孩童時期染了德國麻疹住進醫院，父母親日夜照顧我....

陪伴；是另類的止痛劑，愛；也是一種無形但有力的藥品，希望媽媽能在愛中減低勺（灼）痛甚至遺忘不適。

電影『花椒之味』裡，小齊（任賢齊）對mi有一句對白：『病，有時看不出，但老，是看得出的。』 他提醒戲中的『如樹』一直忽略了父親日漸年邁的事實和需要。

確實，我們多少人在忙碌和『自己的世界中』會忽略了自己父母親日漸年邁的事實。父母親老了，身心都更需要我們。再多的物質對年邁的父母其實意義不大，關愛勝萬金，你我都要趁父母仍在，好好去愛，去珍惜。

媽媽這次生蛇不適，表面看來絕不是愉悅可喜的事，但mi相信也是對我一種提醒或警醒。要更珍惜，也要更更更更更關懷。#醫生說生蛇是由於免疫力低 #珍惜父母在你身邊的日子」。

（即時娛樂）