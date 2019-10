next

昨天是葉蒨文(沙麗)的58歲生日,沙麗和後輩李樂詩(Joyce)向來老友,當年Joyce的外形和聲線都被指跟沙麗相似,Joyce和老公Ted Lee齊為沙麗慶祝,同場還有沙麗繼子林德信(Alex),不過生日飯局的合照中,未見沙麗老公林子祥(阿Lam),Joyce在instagram上載合照,並說:"Happy Birthday SALLY! Wishing you much love and good health."

(即時娛樂)