【十一國慶】睇完閱兵大典 阿B激昂：看到熱淚盈眶 阿倫：心情未平復 (19:18)

今日（10月1日）是國慶70周年，中港台三地藝人紛紛轉貼大型閱兵及群眾遊行活動的相關影片及新聞，或在微博留言賀祖國生日快樂，包括蔡少芬﹑張晉﹑米雪﹑譚詠麟（阿倫）﹑馬蹄露﹑鍾鎮濤（阿B）﹑呂頌賢﹑趙文卓﹑尹子維﹑李泳豪﹑項明生﹑陳淑蘭﹑陳早茵﹑戴夢夢﹑溫兆倫﹑呂方﹑徐小明﹑麥家琪﹑林心如﹑林志玲﹑胡蓓蔚﹑湯寶如﹑汪詩詩﹑譚耀文﹑林漪娸﹑成龍﹑王祖藍等。

阿倫說：「每次看閲兵當聽到『同志們幸（辛）苦啦、為人民服務』這兩句話時都不禁肅然起敬，因為當中包含多少艱辛及擔當！」之後他再說：「看完國慶閲兵心情尚未平復！」

王祖藍說：「慶祝中華人民共和國成立70周年！祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安！ 」​​​​

成龍曬出身穿中山裝，豎起拇指圖片：「神州奮起，國家繁榮；山河壯麗，歲月崢嶸；江山不老，祖國常春﹗恭賀偉大的祖國母親七十華誕﹗祝願偉大的祖國永遠繁榮昌盛﹗ ​​​​」

呂頌賢說：「今天早上看完閱兵大典，真的激動！以前學習歷史時總在幻想，一個朝代的盛世到底有多牛，今天終於知道啦！能生長在新中國盛世，此生足已。」

阿B激昂表示：「太激動了，看到熱淚盈眶！慶祝中華人民共和國成立70周年，偉大的祖國萬歲！」之後他再說：「70年華誕的日子，軍旗飄飄，軍歌嘹亮，整齊的步伐，堅強的意志。祖國的進步與強大有目共賭！身為中國人，最值得自豪，怎會不激動﹗生日快樂！我最親愛的祖國！」

（即時娛樂）