【兩項控罪】王宗堯扣查36小時獲釋 現身銅鑼灣繼續抗爭  (21:24)

藝人王宗堯昨晨在寓所被警察上門拘捕，以參與非法集結等兩項罪名被捕，案件涉與7月1日立法會事件有關，他被押往灣仔警署，扣留約36小時後已獲釋。據香港眾志常委羅冠聰透露：「感激各位的關心和問候，王宗堯被警方扣留約36小時後，經律師向高等法院申請人身保護令。經審訊後，高等法院李瀚良法官頒岀人身保護令。王宗堯已於十月一日約晚上7時50分獲釋。現時王宗堯涉及的案件與7月1日立法會事件有關，當中包括兩項控罪：1.串謀刑事毁壞、2.進入或逗留會議廳範圍。由於事件經已涉及司法程序，其他細節恕未能再透露。在此再次多謝是次負責案件的律師團隊，他們提供了迅速及專業的協助。」

王宗堯獲釋後，繼續走到前線，現身銅鑼灣參與該區的遊行活動，期間遇到浸大新聞系高級講師、無綫前記者呂秉權，兩人互祝加油。呂秉權在社交網上載兩人合照，留言：「銅鑼灣巧遇剛出來的男神，深深抱了一下，互祝加油！」不少網民也留言打氣加油，互祝平安。

而警方表示，兩名分別30歲姓馬及40歲姓王被捕男子各被控以一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪，案件將於10月3日上午在東區裁判法院提堂。其餘被捕男子已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。

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（即時娛樂）