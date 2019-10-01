重遇助入戲的士司機 鄭敬基：大家嘅話題係催淚煙 (23:46)

鄭敬基早前驚爆不獲無綫續約，疑因他跟太太到元朗參與反修例風波遊行，以及撐韓國資深演員金義聖發起的「Eye4HK」行動有關。早前返了加拿大的鄭敬基，今日返港，巧合是接載他的的士司機，原來是教他在台慶劇《牛下女高音》如何演繹的士司機的人。他在社交網上載兩人合照，並附有一段長文。鄭敬基說：「今日一早抵港接我的那位的士司機是（可能是我在無線（綫）最後一部電視劇牛下女高音教我如何演繹跟讓我去揣摩做得似做得好的那位真的士司機）一上車就說：『真係估唔到，真係好多謝你發聲』『點呀你，成年冇見？』我問....『同老婆行街聞咗催涙煙家陣胸口痛，吸氣都痛，醫生話係催淚煙引致神經線發炎，要食特別止痛藥，依家教唔到琴。佢仲話今日要出嚟行，我話老公替你行做直播比（畀）你睇...』有好多嘢我自己都估唔到，拍緊牛下嗰陣認識了這位司機，邊個會估到我地（哋）今日，一年後，1/10 2019會講到去『催淚煙』。此時此刻，我想起聖經𥚃....（我禱告阿嫂並一切被催淚煙引起各樣不適的朋友，早日康復，阿門）」

他引用聖經中馬太福音第5章第13節至第16節「做光做鹽Be Light and Salt」，並以中英對照，「5:13 你們是世上的鹽。鹽若失了味、怎能叫他再鹹呢。以後無用、不過丟在外面、被人踐踏了。5:14 你們是世上的光。城造在山上、是不能隱藏的。5:15 人點燈、不放在斗底下、是放在燈臺（台）上、就照亮一家的人。5:16 你們的光也當這樣照在人前、叫他們看見你們的好行為、便將榮耀歸給你們在天上的父。」

（即時娛樂）