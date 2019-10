next

網民趁昨天十一國慶發起「六區開花」,多區發生激烈警民衝突,有年僅18歲的示威者遭警員近距離開槍射中左胸倒地,子彈距離心臟只有3厘米。疑因網上言論而不獲無綫續約的鄭敬基今日在社交平台分享友人為受槍傷男孩繪畫的圖畫,留言︰「A dear friend drew this for the boy. 『我信當時有guardian angel守護佢』#flymun」

畫中的受傷男孩躺在病牀上,身旁有天使守候,天使對男孩說︰「我盡量推開粒子彈等你無咁傷㗎啦...」

由於昨天多區爆發激烈衝突,不少商戶未有開門營業,市民為安全也留守家中。鄭敬基晚上帶狗外出散步時,街上空無一人。他在片段中說︰「現在是10月1日晚上9時50分,一個公眾假期,我很少見到一個國際城市可以那麼早就一個人也沒有,只有香港做到了﹗」

