今天(10月2日)是楊怡與羅仲謙結婚3周年紀念日,楊怡在Instagram(Ig)分享她與丈夫在樹林漫步的照片,還有一張路邊告示牌上寫有「I Love You More Than Yesterday」及心心圖案中有「Forever」字樣的相片,低調地曬恩愛。她說︰「不用甜蜜的照片... 沒有精緻的晚餐... 沒有艷麗的鮮花... 沒有神秘的禮物... 但我們心中有『愛』,哪裡有陰天,哪裡便有晴天.... 在這個紀念日,祝願『愛』和『幸福』降臨在每個人身上♥️ @lawhimmm(羅仲謙Ig名字)老公,happy 3rd anniversary﹗♥️ #iloveyoumorethanyesterday ♥️ #我們擁有多少,追求多少,沒有愛我們甚(什)麼也不是 #你工作很辛苦加油💪😘😘😘」

