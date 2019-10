next

曾獲多白金唱片銷量、主唱《Call Me Maybe》、《Good Time》及《I Really Like You》的加拿大女歌手Carly Rae Jepsen,今年8月宣布10月25日來港假九龍灣國際展貿中心展覽廳舉行「The Dedicated Tour Hong Kong」演唱會。當時她被指無懼香港局勢不穩,堅持來港演出。不過,今日演唱會主辦單位於官方社交媒體上宣布,由於發生不可預見的情況,Carly Rae Jepsen香港演唱會取消。已購門票的觀眾下周五(11日)開始獲全數退款。

事實上,近月已有多個海外藝人來港的活動基於局勢不穩而要取消,除了Carly Rae Jepsen外,原定本月12日在港開騷的韓國男團Pantegon,早前已宣布取消,而本月19日在港舉行粉絲見面會的Astro成員車銀優,暫時仍表示會如期舉行。

(即時娛樂)