胡杏兒日前為細仔李奕霖(Ryan)舉行百日宴,請來黎諾懿、陳展鵬、單文柔、林奕匡及宋熙年等,向Ryan送上祝福。胡杏兒剛在社交網分享一家四口合照,她抱住細仔Ryan,老公李乘德(Phil)就抱住大仔李奕霆(Brendan),只見Ryan一副昏昏欲睡模樣,身為哥哥的Brendan亦露出一個天然呆樣,相當搞笑。

胡杏兒更留言代Ryan多謝出席百日宴的客人,並爆他現在想小睡片刻:「Thank you all aunties and uncles for all the blessings, I will grow up to be a good boy, but right now let me take a nap first」

