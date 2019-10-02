遇襲兩個月陰影未除 柳俊江「澳牛」食茶餐獲優待 (17:21)

柳俊江在元朗721事件中被襲，雖然身上的傷早已康復，但心理陰影未除，看到相關影片時仍會驚。柳俊江日前光顧老牌茶餐廳澳洲牛奶公司（澳牛），一現身就獲店內一班伙記「澳牛哥哥」熱情招呼，更破例准他未食完意粉就叫餐飲。他在社交平台上載茶餐照片，留言︰「好耐冇去澳牛，一入去就畀澳牛哥哥包圍問候......係好關心嗰隻。我想講，其實佢地（哋）都幾溫柔可愛。 #唔係第一次有呢個感覺 #澳牛 #好人一生平安」

大批網民留言，指澳牛哥哥其實唔惡，招呼小朋友、孕婦及老人家時非常細心，會安排孕婦坐在較安全的位置；有網民指他們雖然粗聲粗氣，說話大聲，但其實只是快人快語，很有正義感。有網友見柳俊江的照片，見他未開始食已有餐飲，就問︰「他們准許你未吃完麵就叫餐飲？這是特別待遇﹗」柳俊江回應︰「噢，對不起，我忘記了規矩。」有人好奇問原因，有網友回答︰「唔可以打亂佢哋個節奏。」

澳洲牛奶公司屹立香港49年，以「光速餐」聞名，由入座、點餐、上餐具、上餐及食完畀錢可以在10分鐘內完成。雖然店內伙記的火爆待客之道非常出名，仍無損每日客似雲來的場面，是香港其中一個都市傳說。

（即時娛樂）