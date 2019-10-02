國慶日微博發生日快樂帖被圍攻 張敬軒Ig舌戰網民 (19:15)

香港反修例運動持續，昨天十一國慶更「六區開花」，多區爆發警民激烈衝突，有年僅18歲中五生被警員近距離開槍射中左胸倒地。張敬軒昨天在微博轉發「央視新聞」「#祖國萬歲#，祝你生日快樂！」的帖子，並以簡體字留言「​​​​祝福祖國生日快樂🎂」，惹來大批網民到其Instagram留言狠批，稱對軒仔失望之餘，更嘲他在人民幣前跪低。

看到網民的留言，軒仔未有留手，不斷回覆跟他們舌戰。有網友對軒仔說︰「你有冇一刻當過自己係香港人？有冇諗番五年前同大家並肩嘅時候係點？我知道娛樂世界好複雜，但係錢真係比良知重要咩？」軒仔回答︰「點解成日都要話我出Post為咗錢啫，我唔係出個個Post都有錢㗎，你睇吓今次出嗰個.....係我出番錢，仲要一鋪出晒😑。」

亦有歌迷說︰「本身上次睇唔到你演唱會覺得好可惜，今次有朋友拎到飛一直都好期待，但今日香港發生咁大件事，香港人搵自己條命搏時，你喺度慶祝中共建國70周年？」更表示寧願蝕住放飛，也不會睇軒仔的演唱會。軒仔回答︰「辛苦晒！我仲爭幾張飛，dm我，讓畀我，我環保回收唔使你蝕。」

有粉絲嘲軒仔在人民幣前跪低︰「鍾意咗你咁耐點解要咁對我？？一直都覺得你同其他明星好唔同，但原來喺人民幣面前最終都係跪低咗。」軒仔不客氣地說︰「我雙膝只跪我父母。任何貨幣去銀行或找換店都有。」有網民指軒仔其實可以選擇不表態，但既然他現在表了態，就不要怪網民不客氣地留言。軒仔以兩個主題標籤「#抵X」及「#加大力度好嗎」來回應。

有粉絲認為軒仔在微博的留言是被迫寫的，軒仔說︰「幾廿歲人，迫與唔迫，又唔係搭車逼地鐵，講嚟做乜啫。你記得要帶眼識人，尤其係我呢啲咁嘅藝人，咁嘅人唱埋啲咁嘅歌再聽都嘥時間。有heart嘅歌手喺呢個地方愈來愈少，你千萬要好好珍惜！」有歌迷留言對軒仔表示失望，指軒仔從前是他鍾意的男歌手，一直很欣賞他的才華及品格，但估不到他是黑白不分的人。軒仔自嘲︰「我簡直係個仆X #不如」

有網民指軒仔這個「生日快樂」微博帖子令他失去不少香港歌迷，認為音樂人不能沒思想，又指好的音樂離不開社會話題。軒仔無奈說︰「如果真係為咗Fans，為咗工作，就所有嘢就簡單得多了，你話係咪。我個腦，寫咗喺2014年本演唱會場刊度。」

相關新聞：以2014年個唱場刊回應網民 張敬軒：公義霎眼蕩然無存…

（即時娛樂）