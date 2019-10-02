【憤怒了】被屈與品牌高層有曖昧 張鈞甯親自還原真相 (19:45)

「氣質女神」張鈞甯近日被爆與邱澤因合作電影《八歲的爸爸》撻著，今日卻有周刊報道指她曾與內衣品牌高層Charles有過曖昧，說男方不顧已有女友的身分帶張鈞甯回家，又以700萬台幣邀請她做代言人；張鈞甯則親寫感謝卡給對方，甚至有些親密舉動，但最後還是跟Charles撇清關係。

就有關傳聞，張鈞甯工作室發聲明，內容如下：「張鈞甯女士一直以來專注於表演及慈善事業，卻因今日某週（周）刊所刊發之張鈞甯女士非事實報導（道）而傷及名譽，本工作室對此深表遺憾。希望媒體和網友停止擴散相關不實新聞，消除影響，工作室對此將保留法律追訴權。」

數小時後，張鈞甯在facebook再次為事件澄清，她說：「我個人一向尊重新聞自由， 媒體的任何報導（道）只要是符合事實，不但是他們的權利也是他們的責任。但是報導（道）自由、新聞自由絕對不能被濫用成為憑空捏造、杜撰事實而不負責任的歪曲報導（道）。然而今日（2019年10月2日）的鏡週刊針對本人與Charles先生的報導（道），就是一個令人感到遺憾的不實新聞。這則新聞對於我個人，和我的家人都造成了莫大的傷害。我和Charles先生只有單純業務上的往來，沒有所謂的收禮，沒有和家母一起到所謂的昂貴餐廳與他用過餐，更沒有和他單獨回家過，當然也就不可能有過任何親密行為。報導（道）中刊登的卡片，是我逢年節寄送給所有合作夥（伙）伴的祝賀卡，卻被拿來這樣做文章，我感到非常的不解與難過。因為充分體認到媒體朋友們工作的辛苦，本人對於新聞媒體的回應一向低調，但這一次鏡週刊的不實報導（道），已經不僅僅傷害我個人的名聲，更傷害親人形象。我在遺憾、無奈、和傷心之餘，除了在這裡站出來澄清之外，並將保留後續採取必要的法律追訴之權利。」

（即時娛樂）