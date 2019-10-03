王宗堯被控非法進入逗留立會罪 准保釋不得離港守禁足令 (12:16)

【今日直擊】王宗堯日前涉7月1日在立法會「串謀刑事毁壞」及「進入或逗留在會議廳範圍」兩項控罪被捕，案件今早在東區裁判法院提堂。早上9時，王宗堯在女友陪同下駕車抵達法院，被問到心情時說︰「OK呀，平常心，交給律師團隊處理。」進入法院後，王宗堯在社交網發文：「手機相簿沒有backup。一切都已經烙印在腦海裡（裏）。感謝大家的關心。不擔心。平常心就好。願所有被捕人士都平安。#BeTrueToYourself #HeungGongYanGaYau」

案件於7號法庭處理，王宗堯被控一項進入或逗留在會議廳範圍罪，指他違反《立法會（權力及特權）條例》發出的行政指令，今年7月1日進入立法會會議廳範圍內時，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示。代表王宗堯的大律師譚俊傑在庭上投訴，指王宗堯被羈留的時間太長，即使被捕後首12小時已完成搜屋等程序，仍遭警方扣留，最終要向高等法院申請人身保護令。裁判官香淑嫻質疑辯方為何要將此事告知法庭，譚俊傑表示自己已有紀錄，但希望法庭亦可記錄在案。香淑嫻說：「為何要法庭記錄？你已有紀錄﹗」

王宗堯今日毋須答辯，獲准以2000元現金保釋，其間不得離港，須於24小時內交出旅遊證件、在報稱的地址居住、若改地址要在24小時前通知警方，同時須每星期向警署報到一次，並須遵守禁足令，不得踏足政總附近一帶。案件押後至12月13日再訊。

（即時娛樂）