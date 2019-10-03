【交出旅遊證件】王宗堯有信心11月可赴台出席金馬獎 (14:24)

【今日直擊】王宗堯被控7月1日非法進入或逗留在會議廳範圍罪，案件今早在東區裁判法院提堂。王宗堯毋須答辯，獲准以2000元現金保釋，其間不得離港，須於24小時內交出旅遊證件、在報稱的地址居住、若改地址要在24小時前通知警方，同時須每星期向警署報到一次，並須遵守禁足令，不得踏足政總附近一帶。案件押後至12月13日再訊。

下午12時25分，王宗堯步出法院，表示交出旅遊證件對其工作影響不大，透露早前獲朋友邀請出席11月的台灣金馬獎頒獎禮。他指法官表示只要有充分的離港理由，加上有邀請信及機票等證明，所以相信會獲批准赴台出席。

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提到他透過律師投訴警方扣留他的時間太長，王宗堯表示9月30日早上7時半在家中被捕，扣留期間的搜證、打指紋等程序一早已完成，但警方就指仍欠某些程序未做，要收到上級指示才可完成，亦未知何時才準備好。他說︰「我跟其他被捕人士傾過，知道當日早上6時半開始大搜捕，拉了很多不同的人。」

王宗堯表示在這場運動上，有很多被捕人士被扣留差不多48小時，但最後未有被控。他相信今次他向高等法院申請人身保護令的做法能給大家一個範例，其他被捕人士可按照這方向尋求公義，同時希望能令警方每次的拘捕都是合情合理及要有充分理由，否則不要將扣留時間故意延長。

（即時娛樂）