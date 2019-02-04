扣留期間無被不禮貌對待 王宗堯望721白衫人受法律制裁 (15:02)

【今日直擊】王宗堯被控7月1日非法進入或逗留在會議廳範圍罪，今早提堂後獲准保釋，期間不得離港，每星期向警署報到一次，並須遵守禁足令。王宗堯離開法院時表示，感恩身邊的朋友、家人、傳媒及香港人一直給他支持，他說︰「大家都是香港人，誰人有事，大家都會真心為對方聲援。」

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被問到目前心情，王宗堯說︰「OK，有點肚餓，也想留意今日有什麼情況。我的代表律師團隊昨晚工作至深夜，929的被捕人士已全部提堂，又有新的案件開庭，也有新的被捕人士提堂，迅速進入法律程序。這件事有好有不好，希望我們這邊或另外一邊如真有犯法的人，必須要經過正常的法律審判及制裁，包括白衫人及721的人，也包括過分濫用警權的警察。」

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昨天41歲生日，王宗堯感恩今年有個難忘經歷。他說︰「生日跟平日一樣，如今年可將生日願望送給香港，我很樂意﹗作為一個演員，今次事件我來說是個幾好的體驗，我曾在大囚室跟其他被捕人士一齊，曾去過所謂的『臭格』，幾新鮮、幾特別。」王宗堯相信自己是公眾人物，扣留時未受到不禮貌對待。他說︰「普遍來說算友善，有些調查的警員相對有少少學識，比較有禮貌。相對我們在街上見到的一些防暴警察、速龍小隊，他們比較有智慧。」

（即時娛樂）