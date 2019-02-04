ERROR「Er Er Sir」上身開記招 游學修自嘲冇機會做巨星 (16:32)

男子組合ERROR昨晚舉行棟篤笑，以「道歉」為主題論盡社會議題。4位成員肥仔、阿Dee、193及保錡遭ViuTV強烈譴責口不擇言，揚言要成立「獨立調查藝員會」監管藝員質素。4子舉行記者會，男團MIRROR穿上反光背心扮記者，ERROR「Er Er Sir」上身，答案又學足警方例行記者會，結果被炮轟，叫他們「講人話」。

ERROR指TVB與ViuTV的分別，是TVB有「傳統電視樣」，ViuTV則是「創新電視樣」，就如李佳芯、陳炳銓一樣。姜濤出場扮張國榮、黎明、郭富城，ERROR對他講有味笑話，令姜濤一臉尷尬。

游學修以神秘嘉賓身分出場，他對台下觀眾說︰「是否很失望？睇容祖兒有古天樂，睇鄭秀文有MIRROR，睇ERROR有游學修其實很合理，一分錢一分貨。繼郭富城出街被人影到後，只有姜濤出街被人影先會在社交平台『洗版』。我們生於錯誤時代，做什麼都是錯，好似有個宿命，永遠扭轉不來，永遠追不上我們的前輩，但不要緊，我們深知不會成為天王巨星，但即管做得更好。」

完場時，ERROR說︰「我們做不到黃子華的質素，但有件事我們可以做到，就是『回水』﹗」他們向幸運觀眾送上從西九工地掘回來的一塊磚頭，笑指1厘米價值13萬元，暗窒整個西九文化區的造價昂貴。

（即時娛樂）