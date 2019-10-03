【專訪】李施嬅離巢無綫尋突破 台慶無獎攞曾感失望 (19:19)

李施嬅今年4月離巢效力了16年的無綫，改簽美國經理人公司，成為「Marvel隊長」貝兒娜森的同門師妹。施嬅坦言雖然是重新開始，很感恩在無綫多年，無論演技還是處事待人，已為她打下很好根底，所以不能說是由零再來，只是在無綫已演過很多不同劇種和角色，演技亦得到大家認同，導演也不會再去挑剔，但她渴望挑戰，想繼續進步。

近年升呢女一的施嬅，演技早已得到外界認同，可是多年來在無綫總是與獎無緣，相反於2017年憑美國微電影《Once More》榮膺雙料影后，衝出國際。對於觀眾認為她不受無綫重視，施嬅未曾因此心灰意冷，她指無獎是一個事實，有當然開心，無也不代表她的事業不好，明白攞獎要視乎很多因素，以前見到比自己遲入行的人獲獎，也會感到失望，但現在不會在意這方面，其實世界是很大的。

施嬅於事業上不斷尋求突破，可惜感情仍未有著落，她坦言感情順其自然，現時身邊不乏追求者，也有朋友介紹，但並不恨拍拖，因工作很忙，「另一半要接受我很忙，最好他本身都很忙，那大家就會明白對方。其實我都幾難頂，經常要工作又周圍飛，黐身那種我不行的，我是需要空間，很想有個人能互相扶持和支持大家，這比佔有對方重要」。施嬅坦言更著緊好姊妹胡定欣和姚子羚，希望她們快點找到幸福。

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（即時娛樂）