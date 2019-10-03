【最後一個單身生日】陳山聰攬李施嬅慶祝：一切在心中 (22:07)

昨日（10月2日）43歲生日的陳山聰，可謂好事齊來，除將於11月1日迎娶圈外女友陳麗萍（Apple）外，他跟好友李施嬅演出的劇集《金宵大廈》備受觀眾追捧，山聰因而人氣急升，更有望爭奪視帝。山聰昨日慶祝生日，除了正印Apple陪伴在側，一班好友包括李施嬅、胡定欣等也在身邊，令他最後一個單身的生日充滿愛與溫暖。

李施嬅在社交網分享跟山聰慶生的照片，並留言：「祝我的好拍檔，好兄弟生日快樂。他不只是一個好演員，還是一個心好的人。每天抱著感恩的心，永遠都關心身邊的人，帶給我們正能量和開心的#DLCF !!! 😝 感恩可以和你經歷這次的路程。最後一個單身的生日🎂 祝健康快樂，每天都充滿正能量💪🏻❤️ 大家一起祝福啊（阿）蕭（陳山聰《金宵大廈》劇中角色）精神，好嗎？」山聰感謝施嬅滿滿的祝福，他說：「Thx sister 😘thxAlex 😘thx CoCo 感恩有妳依（呢）個好姊妹好拍擋（檔）😘 一切在心中🤘🏿大家繼續努力💪」

胡定欣也在其社交帳號分享開心時刻，她留言：「人與人之間的緣份（分）係好奇妙 從<戴糖相隆轉>（大唐雙龍傳）已經認識 但10幾年後 因為"規絲溫拿"（Crazy Runner）先成為好朋友 今日更加係咩都唔洗（使）講的好兄弟 好朋友好兄弟就應該係互相有正面的影響 BRO...生日快樂🎈 一個月之後你就做老襯 祝您身體健康，開心，幸福快樂，事業更上一層樓❤️❤️❤️」山聰回應：「Thx😘 一切盡在不言中🌈 感恩我同Apple 有妳這位良朋知己😘 也祝福妳健康快樂每一天🤘🏿」

另一好友單立文則上載一張大合照，他留言：「尋（噚）日係陳山聰做老襯前嘅最後一個生日，日後大家要留意一下佢做老襯前後嘅分別，係唔係幸福快樂咗好多？🤗❤️ #係愛呀# #人不selfie枉少年# #其實做老襯真係冇事㗎」山聰同樣感謝好兄弟的祝福。

（即時娛樂）