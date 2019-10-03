【又走一個】呼籲參加反修例遊行 林泳淘遭雪藏 解凍再被炒 (22:58)

林泳淘跟無綫仍有一年合約，突然被離開，她也不知原因。（鍾一虹攝/ 資料圖片））

繼鄭敬基、林子博後，有宅男女神之稱的《東張西望》主持林泳淘也被炒，她跟無綫尚有一年合約，突然被提早結束合作關係。今年3月，林泳淘在Instagram呼籲參加3月31日的反對修例遊行，4月被雪藏，在熒幕「消失」了兩個月，至6月獲解凍復工，9月被離開；有揣測跟她政治表態有關。

今晚林泳淘相約一班舊戰友farewell飯局，她接受《明報》訪問，表示跟無綫的合約剛結束。她透露跟無綫簽一年死一年生約，剛完成一年死約，有其他公司邀約工作，亦有心理準備TVB不會跟她繼續合作。現在她沒有合約，可以向外發展。問及被離職是否因她的政治取態有關？她說：「我離開TVB是因為完成了死約，公司沒有解釋是什麼原因。」問她未來發展？林泳淘稱有計劃向KOL方向發展，又會跟朋友合作搞首飾生意，正在籌備中，預算在年底正式開業。她獲很多幕後朋友支持獨立發展，有適合的演出工作會給她機會。

林泳淘曾參加2012年港姐，網民留深刻印象是她主持《三日兩夜》以泳裝出鏡曬32D美好身材，她擔任《東張西望》主持穿小背心外景採訪也成熱話，因而被封宅男女神。

（即時娛樂）