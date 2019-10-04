【悲傷結局】阿蕭勾起前世回憶 CoCo旭輝死得不簡單 (00:58)

無綫《金宵大廈》於10月12日（周六）播映大結局，第13集新單元故事「金丁」，陸永飾演Iron Man能性交轉運而經常要應付自動獻身的女生，故事好搞笑但敵不過阿蕭（陳山聰）與Alex（李施嬅）的吸引力。這集Alex還未知道自己不是人，她見到屋內水浸，其實是她的幻象，可憐的阿蕭還要扮抹地、扭毛巾令Alex不察覺有異樣。兩人在黑暗中相擁，Alex為遇上阿蕭而感動哭了，而阿蕭要忍淚水隱瞞Alex遇空難的真相，真係令觀眾睇到好心噏。林老師（劉江）要阿蕭到地牢找死老鼠，阿蕭接近冷氣槽又頭痛兼勾起前世回憶，CoCo（李施嬅）與旭輝（陳山聰）愈靠近死亡。

對於網民投訴陳山聰與李施嬅佔戲太少？監製葉鎮輝稱《金宵大廈》是單元故事組成，可以說是先天性缺憾，要是男女主角太重戲便搶了單元故事的焦點。剛播完的「洞」便有這問題，觀眾只注意阿蕭與Alex在天台最後一幕，忽略了Mia（歐陽巧瑩）與四眼雞丁（馬貫東）的故事，因為大家太喜歡這對主角。他說：「其實山聰與施嬅的戲分在每集頭、中與尾段也會出現，起碼佔三分一。」

葉鎮輝更劇透觀眾做好準備，大結局會睇到喊，他笑說：「我預咗畀觀眾鬧，但沒法子，雖然結局傷感但又令人回味。CoCo與旭輝一定會死，他們不死又怎會有前世今生但死得不簡單，否則何需要再續未了緣。至於Alex與阿蕭... ...觀眾會意想不到。」《金宵大廈》大結局會安排在10月12日（周六）播映，連月來的社會運動，周六、日是高峰期，問他是否擔心收視受影響？葉鎮輝稱收視不是自己控制範圍，他更重視口碑，觀眾喜歡已經贏了。

（即時娛樂）