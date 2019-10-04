【禁蒙面法】引用法律觀點 伍家謙︰香港是否適合立法 (13:05)

十一國慶日警民激烈衝突，有消息指政府擬透過《緊急情况規例條例》（緊急法）訂立禁蒙面法等，行政會議今日召開特別會議討論。伍家謙昨晚在社交平台上載他主持的港台節目《日常8點半》，訪問黃國桐律師時的截圖，留言︰「星期三晚主持港台電視節目 #日常8點半，其中一部份（分）就正正討論反蒙面法。香港是否適合立法？感謝嘉賓黃國桐律師，把相關之法律觀點解釋得清楚明白，值得一看（由09:35開始，當然最好成個節目睇晒啦）。」

「重點節錄：黃律師指出，目前實施反蒙面法的西方國家（法國、德國、丹麥、奧地利......等等），絕大部份（分）奉行政治與公民權利國際公約，即前題是反蒙面法的存在並不違反人權。已立法國家擁有民選議會及民選政府，擁有公權力的官員由民選產生，或由民選政府委任，人民對政府的約束力遠高於現時香港；在全面直選的地方，人民已有機會用選票表達訴求（並能達至一定效果），所以在行使憲法上的示威權時，其監管尺度必然與沒有直選的地方有差別 - 此為西方國家支持立法者之立論根據。」

「實行反蒙面法，其中一個目的是讓執法部門易於拘捕及舉證。環觀今日香港，執法者在拘捕上已幾乎將法律賦予的權限推至最大，而在法庭舉證亦不困難；即使在沒有反蒙面法的情況下，其拘捕、檢控和舉證的難度，都談不上高。」

「說得很清楚了。」

（即時娛樂）