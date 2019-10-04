成龍發表愛國「乞嚏論」︰中國打個乞嚏 地球都會震動 (14:14)

成龍向來熱愛祖國，早前為內地拍攝慶祝十一國慶的訪談節目《光陰的故事》，在節目中發表「乞嚏論」，揚言︰「我們中國現在可以說打個乞嚏，地球都會震動一下。」

節目開始時，成龍回憶當年初到荷李活發展的情況，自言當年的他在香港及東南亞已首屈一指，是個目中無人的大牌演員，以為全世界都認識他，豈料去到美國卻被問︰「Jackie Who？Jackie Chan？Jackie What？」他又說當年在美國，每次看到當地的電影、電視劇都很生氣，因為戲中的壞人都由香港或中國人飾演；荷李活的幕後人又認為香港、中國不是他們的市場。

成龍回憶首次返內地，機場內的餐廳很暗沒開燈，電影組的場務日薪只有5元人民幣，洗澡水是黃色的。他表示中國這些年的變化太大，連外國人也亮了眼，凡事以迎合中國市場喜好為先，只要他說一句「中國不喜歡」，外國的電影公司就馬上修改。成龍說︰「只要是中國不喜歡，他們就改改改﹗」

成龍強調他為身為中國人非常驕傲，又說︰「一個人看見中國的那種變化，以前人家不睬不理，到今天我們中國可以說是打個乞嚏，地球都會震動一下。現在我們中國可以說是個大國，我們很謙虛的不承認是強國，其實我覺得我們也是大國也是強國。」

他表示內地同胞支持中國電影，令電影票房有爆炸性的增長，更揚言︰「所有的美國片、電影劇想要更多劇本要跟我們中國合作，通過這個合作，我們的中國文化很快就會打到全世界去。在這邊我真誠地祝福我們的祖國繁榮、昌盛。」語畢，成龍邊做手語邊唱出《國家》當中幾句歌詞。

（即時娛樂）