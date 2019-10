特首林鄭月娥宣布政府引用《緊急法》訂立「禁蒙面法」,明天(10月5日)生效。王宗堯今日在社交平台上載蝙蝠俠的面具照片,並在留言位置寫上蝙蝠俠的名句︰「It's not who I am underneath, but what I do that defines me.(面具下的我是誰並不重要,我的所作所為才是關鍵)」

(即時娛樂)